Cade in un burrone a Taormina: morto un 55enne

Taormina - Un tragico incidente è costato la vita Giuseppe Savoca, un uomo di 55 anni residente a Taormina. Dopo una lotta durata due settimane, ha purtroppo perso la vita al Policlinico di Messina a causa di una banale caduta. La fatalità si è verificata nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici in un locale a Graniti, Savoca stava facendo ritorno alla sua auto parcheggiata non lontano. Purtroppo, è inciampato su uno scalino mentre camminava e d è caduto in un burrone sottostante (pare che il burrone non fosse protetto da recinzioni) da una certa altezza. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate subito molto gravi.

L’uomo, conosciuto soprattutto nella zona jonica di Messina dove lavorava per Interbus, era stato trasportato in tutta fretta al Policlinico di Messina. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate in ospedale dove è rimasto ricoverato per due settimane fino al decesso avvenuto ieri.