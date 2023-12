Cade in un burrone con l'auto: morto Aurelio Cascio, 35 anni. FOTO

Castronovo di Sicilia, Palermo - E' morto dopo un impatto violentissimo Aurelio Cascio, 35 anni. L'uomo, originario di Santo Stefano Quisquina, nell'agrigentino, viaggiava sulla statale 188 quando, per cause in fase di accertamento, è finito fuori strada terminando la sua corsa in un burrone nei pressi di Castronovo di Sicilia.

L'auto si è ribaltata e per il 35enne non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco intervenuti sul posto cercando di tirarlo fuori vivo dalle lamiere dell'auto su cui viaggiava. L'uomo però è morto sul colpo e vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.