Sciacca, Agrigento - Un ragazzo cade in un pozzo in un locale e rischia di perdere la vita a Sciacca. E' successo durante una festa per un diciottesimo compleanno. Il giovane si è avventurato in un’area in cui non era consentito l’accesso al pubblico, ha messo i piedi su una botola che lo ha fatto cadere giù. Nonostante il volo di 3 metri non è in pericolo di vita.

Chiamati i soccorsi, un’ambulanza ha trasferito il giovane all'ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.