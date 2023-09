Cade nel pozzo per salvare una pecora: morto pastore

Rosolini - Un pastore del Siracusano di 67 anni e di nazionalità rumena ha perso la vita dopo essere caduto in fondo ad un pozzo ricavato in un appezzamento di terreno in contrada Casale, nel territorio di Noto, a due passi dalla Rosolini-Pachino. Stando a una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri che indagano sul caso, la vittima, nel pomeriggio di ieri, stava portando al pascolo le sue pecore quando una di esse, forse staccandosi dal gregge, è precipitata in fondo al pozzo. A quanto pare, nel tentativo di salvarla, il pastore è scivolato, cadendo nella cavità profonda circa sette metri. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo dell'uomo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso e nelle prossime ore deciderà se disporre l'autopsia per verificare se tra le cause del decesso ci sono altre ipotesi, a parte l'incidente.