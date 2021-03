Cade un meteorite in Molise

Isernia - Una roccia di otto centimetri di diametro, pesante un chilo. Un piccolo meteorite si è sbriciolato a Temennotte, nel comune di Sant'Agapito in provincia di Isernia, in Molise. Qui, infatti, lunedì scorso, intorno alle 21, potrebbe essere caduto un bolide. La sua scia, intensa, è stata avvistata in più città del Centro Italia, Roma inclusa, e del Meridione. Ed è stata ripresa dalle telecamere della Rete Prisma, progetto coordinato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Ieri, dopo giorni di studi e calcoli, gli scienziati della Rete Prisma hanno dato l'annuncio. Il corpo celeste sarebbe entrato in atmosfera a una quota di circa 80 chilometri, avrebbe proseguito per 5,3 secondi per una lunghezza totale di sessantuno chilometri, con una inclinazione di 84 gradi. E sarebbe precipitato in Molise.

La caduta sarebbe avvenuta verso il fiume e l'area dello svincolo per Sant'Agapito sulla Statale 85. La prossima settimana, insieme agli scienziati di Prisma inizieranno le ricerche. Parteciperà il Cai regionale. Forse coinvolgeremo altre associazioni, ma sempre badando alla sicurezza, non dobbiamo dimenticare le misure per il contenimento del Covid.

L'importanza dell'eventuale ritrovamento è evidente. Dal punto di vista scientifico e non solo. Il rinvenimento sarebbe un tesoro, ma, di fatto, lo è già la ripresa della caduta. Ad oggi, nel mondo, solo 35 meteoroidi in caduta sono stati ripresi da telecamere, con ciò che comporta per la precisione dei dati e, dunque, per la ricostruzione della traiettoria. In queste ore, i calcoli proseguono. Poi prenderanno il via le ricerche in loco. Ed entro una decina di giorni, gli scienziati dovrebbero riuscire a individuare l'area di provenienza del corpo celeste. La ricerca è seguita, a distanza, da esperti in tutto il mondo.