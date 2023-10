Caicco pieno di turisti prende fuoco a Lampedusa: paura e panico a bordo

Lampedusa - Panico e paura per un incendio a bordo del caicco Turkuaz a Lampedusa, nota imbarcazione che offre ai turisti escursioni barca tra le calette più suggestive della più grande delle isole Pelagie. Le fiamme hanno avvolto l’imbarcazione, in legno di mogano, di 90 piedi, mentre si trovava in navigazione per il giro dell’isola, sulla costa nord.

Fortunatamente nei pressi del caicco si trovavano altre imbarcazioni che hanno preso a bordo e portato in salvo i circa 35 turisti che si trovavano sul Turkuaz prima che il rogo avvolgesse quasi tutta l’imbarcazione.

Gli imprenditori proprietari de caicco non si spiegano l’accaduto, mentre in assenza di mezzi adatti allo spegnimento delle fiamme (non presenti a Lampedusa), alcuni pescatori stanno cercando di aiutare l’equipaggio a spegnere le fiamme e a salvare il salvabile. I carabinieri hanno avviato indagini sull’accaduto.