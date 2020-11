Calabria, arrestato, il presidente del Consiglio regionale per ‘Ndrangheta

Sono giorni che piove su bagnato in Calabria. Dopo la bussola dei commissari straordinari alla salute, un fatto molto più grave è accaduto stamani all’alba nella Regione: Domenico Tallini, il presidente del Consiglio Regionale, è agli arresti domiciliari. Insieme a lui, sono finiti in manette altri 19 persone per rapporti tra politica locale e ‘ndrangheta.

L'esponente di Forza Italia è coinvolto nell'inchiesta sul business dei farmaci della cosca Grande Aracri. I reati contestati a vario titolo ai 20 indagati sono associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione, fino a violenza e minaccia a pubblico ufficiale.