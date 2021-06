Caldo: a Ragusa muoiono molte rondini

Ragusa - Le temperature torride di questi giorni stanno mettendo a dura prova tutti. Non solo noi umani ma anche la fauna. Proprio in questo periodo a Ragusa si sta registrando la morte di molte rondini, sia per il caldo che per la carenza di cibo, anche a seguito della disinfestazione che ha fatto sparire alcuni insetti di cui si cibano. A catena, anche le rondini appena nate rischiano di morire affamate perché nessuno le nutre e cadono dai nidi perché deboli e non riescono a volare.

Una emergenza lanciata da alcuni cittadini, soprattutto quelli più sensibili, che raccolgono per strada e sui marciapiedi questi volatili, ancora troppo piccoli per vivere e volare in modo autonomo. Punto di riferimento per questi deboli rondini è divenuto il signor Antonio Bologni, da qualcuno ormai definito il San Francesco ragusano, che ha aperto le porte del suo negozio di articoli per la pesca a tutti i cittadini che tentano di salvarle. Attualmente accudisce e nutre circa 80 esemplari di rondone. In molti hanno sollecitato a comprendere meglio questa vicenda che certamente non è di facile soluzione.

A segnalarlo il consigliere comunale Giovanni Gurrieri.