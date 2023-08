Caltagirone, auto piomba sulla folla, 7 feriti. FOTO

Caltagirone - Un’auto è piombata sulla folla travolgendo diversi passanti e alcune persone che erano sedute ai tavolini di un bar in piazza Municipio a Caltagirone. Almeno sette i feriti. Alcuni, pare, in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 per soccorrere i malcapitati e trasportarli negli ospedali. Ad intervenire sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire della dinamica dell’accaduto. Secondo alcuni racconti l’auto sarebbe giunta a velocità sostenuta ed avrebbe dapprima urtato contro un muro laterale per poi finire sulla folla. Al vaglio la posizione del conducente della macchina, una Mini Cooper.