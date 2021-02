Caltanissetta: auto in fiamme, bombola esplode davanti ai pompieri VIDEO

Caltanissetta – Nottataccia in via Pitrè per un incendio che, verso le 3, ha coinvolto per motivi ancora sconosciuti tre auto e un camper. Mentre i vigili del fuoco stavano spegnendo l'incendio, le fiamme hanno fatto esplodere una bombola di gas all'interno del camper: un boato assordante, udito a distanza di chilometri, che ha risvegliato di colpo tutto il quartiere. Il botto ha frantumato i vetri di alcune finestre e divelto le tapparelle dei palazzi circostanti, oltre a gettare nel panico molti residenti: per fortuna pompieri e polizia avevano già circondato l'area mettendola in sicurezza, altrimenti sarebbero rimasti coinvolti nella deflagrazione. Le immagini dell’intervento sono state diffuse online dal Giornale Nisseno.