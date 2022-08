Caltanissetta, incendiate due Panda di due donne a notte fonda

Caltanissetta - Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti nella notte a Caltanissetta su due incendi d'auto, a mezzora di distanza l'uno dall'altro. Il primo intervento intorno alle 4.30 in via Colonnello Eber, dove è stata data alle fiamme - mediante l'utilizzo di liquido infiammabile - una Fiat Panda intestata a una casalinga. Poco dopo, alle 5 in Via G. Panzica, ha preso fuoco un'altra Fiat Panda: sarà un caso, ma gli investigatori hanno rivelato che anche questa vettura è intestata a una donna, casalinga.

Forte il sospetto che pure quest'ultimo rogo, su cui sono ancora in corso accertamenti, abbia natura dolosa. In entrambi i casi, oltre ai pompieri, sono intervenuti le volanti e la polizia scientifica per i rilievi: resta da capire se il doppio raid incendiario sia opera dello stesso piromane, che ha agito a caso, o se i due incendi siano in qualche modo collegati tra loro.