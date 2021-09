Camion carico di pesce si scontra con un bus e si ribalta in galleria VIDEO

Palermo - Un camion carico di pesce si è ribaltato stamattina in una galleria lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dopo lo scontro con un pullman, creando code lunghe 10 chilometi. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, ambulanze e personale dell’Anas ma nessuno ha riportato danni: né i 30 passeggeri a bordo della corriera della Segesta, né il camionista. La ditta ittica di Carini per cui lavora conta però i danni: il mezzo trasportava infatti quintali di prodotto, per un valore di circa 30mila euro. Ancora da chiarire le circostanze del sinistro, che sarebbero imputabili a un sorpasso azzardato.