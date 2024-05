Camion con fusti di acido travolge un'auto: un morto e sette intossicati

Piacenza - Scontro tra un camion e un’auto all’imbocco dell’Autogrill Nure Sud tra Piacenza e Cremona. A seguito dell’impatto il mezzo pesante - che trasportava fusti di acido peracetico, potentissimo agente ossidante e comburente, si è riversato sull’asfalto dell’area di servizio - si è ribaltato travolgendo una Volkswagen Scirocco con a bordo tre persone.

L’autotrasportatore è deceduto sul colpo e il suo corpo rimasto incastrato nel groviglio di lamiere. Su un’auto, che era appena entrata in area di servizio, altre quattro persone che hanno aiutato gli occupanti della Volkswagen ad uscire dall’abitacolo. Il bilancio è di 7 persone rimaste intossicate non gravemente dalle esalazioni dell’acido: due uomini e cinque donne. Nel frattempo sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’auto medica del 118 di Piacenza, un’ambulanza della Croce Rossa e una della Croce Bianca. È stato fatta alzare in volo l’elisoccorso di Parma che, ha sorvolato l’area e poi è atterrato in Autogrill.

Nel frattempo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Piacenza con diversi mezzi e con il nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico radiologico) per contenere la fuoriuscita di acido e estrarre il corpo esanime del camionista: un 52enne italiano, residente in provincia di Pavia, che era alla guida di un camion di un’azienda di Torino. Gli intossicati sono stati tutti trasportati per all’ospedale di Piacenza. Sul posto, per accertare la dinamica del sinistro, sono arrivate quattro pattuglie della Polstrada di Cremona con il comandante Ettore Guidone. Al vaglio le immagini di video sorveglianza delle telecamere presenti nell’area di servizio e le tracce di frenata rimaste impresse sul manto stradale.