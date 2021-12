Camion contro Tir sulla Modica-Pozzallo, un ferito. FOTO. VIDEO

Modica - Un terribile incidete stradale che ha visto scontrarsi un camion contro un Tir si è registrato poco prima delle ore 13 di oggi lungo la strada scorrimento veloce Modica-Pozzallo. I mezzi coinvolti nel pauroso sinistro sono in tutto tre.

Lo scontro frontale in prossimità di una semicurva. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. E' coinvolta anche un'auto. E' intervenuto l'elisoccorso per trasportare un ferito al Trauma Center di Catania. Si tratta dell'occupante dell'automobile, rimasta incastrata sotto il Tir. L'automobilista versa in condizioni gravissime.

I due camionisti alla guida dei mezzi pesanti sono uno illeso, l'altro, un 38enne, con lesioni guaribili, ricoverato in ospedale a Modica. L'unico ferito, gravissimo, è l'automobilista occupante il terzo mezzo coinvolto. Rischia l'amputazione delle gambe. Sembrerebbe trattarsi di un Minivan. La strada è stata chiusa al traffico. I VIDEO DEI SOCCORSI.