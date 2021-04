Camion contromano per 13 km sull'A22: il VIDEO è virale

Trento - Nonostante non sia la prima volta che accadono errori di manovra del genere, impazzano in Rete le immagini del tir che sabato sera ha percorso 13 km in contromano lungo l'Autostrada del Brennero, dall'area di servizio di Nogaredo Ovest, in direzione nord. Fortunatamente nessun mezzo è rimasto coinvolto. Il camionista è stato fermato dalle pattuglie della stradale nei pressi di Rovereto, in un'area di sosta in corsia di emergenza.