Camion giù dal viadotto, la vittima è Rosario Galati Rando, di 32 anni

Palermo - Tortorici piange Rosario Galati Rando, 32 anni, l’autotrasportatore morto ieri pomeriggio nell’incidente stradale avvenuto lungo la A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Tremonzelli, dove un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da un viadotto nella zona dell’uscita di Irosa, terminando la sua corsa nel terreno sottostante a circa dieci metri di altezza rispetto alla sede stradale. Sul mezzo viaggiavano la vittima ed un collega che sono stati estratte dalle lamiere.

Rosario Rando Galati è deceduto nell’impatto, il secondo passeggero di 38 anni, anch’egli di Tortorici, è stato soccorso dai vigili del fuoco ed è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 e ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. L’autostrada è stata chiusa al traffico per alcune ore per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso. I rilievi sono condotti dagli agenti della Polizia Stradale di Buonfornello. È intervenuto anche il personale Anas. Incredulità e dolore a Tortorici dove Rosario Galati Rando era apprezzato e conosciuto da tutti.