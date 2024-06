Camion nella scarpata sulla Modica-Pozzallo

Modica - Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente dell'autotreno, è avvenuto stamane sulla strada statale 194, la Modica-Pozzallo. Il mezzo pesante, probabilmente, a causa di una foratura è uscito di strada appoggiandosi sulla scarpata sottostante la sede stradale. Illeso l'autista. Sul posto per i rilevi i carabinieri della radiomobile di Modica e i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo dalla sede stradale.