Camion si ribalta sulla Tangenziale di Catania: 2 feriti

Catania - Si ribalta un camion lungo la Tangenziale di Catania. Quasi contemporaneamente in autostrada, lungo la A19 Palermo-Catania, un altro incidente ha provocato due feriti e coinvolto tre veicoli. Il mezzo pesante si è ribaltato al quindicesimo chilometro della Tangenziale ovest, in direzione di Messina e in corrispondenza dello svincolo di Catania Nord decrescente. Deviazioni in loco. Sul posto squadre Anas e Forze dell’Ordine.

Lungo l’autostrada Palermo-Catania un incidente ha coinvolto un furgoncino che trasportava frutta e verdura, un’auto e un furgone, in direzione di Catania, tra Agira e Catenanuova, in provincia di Enna. Ferite due persone, una delle quali è stata estratta dal mezzo dai Vigili del fuoco e portata via in elisoccorso. Particolarmente complesse si sono rivelate le fasi dei soccorsi. L’altro ferito è stato trasferito all’ospedale di Enna in ambulanza. Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118, la Polizia stradale e l’Anas. L’incidente è avvenuto al chilometro 143 pochi minuti dopo l’una del pomeriggio.