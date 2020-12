Canicattì, abusa della figlia 13enne per mesi: salvata dall’amichetta

Agrigento - Un bracciante agricolo di 50 anni di Canicattì è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale ai danni della figlia di 13 anni: il padre è rinchiuso attualmente nel carcere di Petrusa, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E' stata la ragazzina a far partire le indagini dei carabinieri dopo essersi confidata con una coetanea, che ha raccontato tutto ai suoi genitori: la vittima, ospitata ora in una comunità protetta, ha confermato ai carabinieri gli abusi, che sarebbero avvenuti in almeno tre occasioni negli ultimi mesi.