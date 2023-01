Capodanno con tre morti Covid nel ragusano

Ragusa - Diminuiscono i contagi nel Ragusano ma aumentano i morti per Covid nel Ragusano anche se, per quanto riguarda i contagi, bisogna tener conto del minor numero di tamponi processati tra il 31 dicembre e il 1° Gennaio 2023, in un periodo di grandi festività. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, sale a 652.

I positivi nel report Asp del 2 gennaio sono in totale 1.119: 1.082 in isolamento domiciliare e 37 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 39 Chiaramonte Gulfi, 71 Comiso, 3 Giarratana, 54 Ispica, 283 Modica, 6 Monterosso, 98 Pozzallo, 389 Ragusa, 22 Santa Croce Camerina, 42 Scicli, 95 Vittoria.