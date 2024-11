Caporalato, scoperte sacche di sfruttamento dei lavoratori a Ragusa e Comiso

Ragusa - La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha proceduto ad appositi controlli sulle condizioni di lavoro nelle serre della provincia iblea, soprattutto nelle aziende agricole dei comuni dove la produzione di ortaggi costituisce un punto di forza della economia del territorio.

I controlli hanno riguardato sia le condizioni di lavoro, sia le singole posizioni dei lavoratori, anche in termini di regolarità sul territorio nazionale per gli stranieri e sono stati estesi alla filiera di smaltimento dei rifiuti prodotti.

La Squadra Mobile all’interno di una azienda dell’agro di Ragusa ha effettuato controlli approfonditi rinvenendo dei lavoratori, in stragrande maggioranza stranieri nordafricani e dell’Est Europa, il cui ingaggio ed il possesso dei permessi di soggiorno e/o visto per lavoro stagionale sono stati accuratamente verificati. I maggiori approfondimenti e l’attività investigativa esperita hanno fatto emergere profili di reità in capo al datore di lavoro in termini di sfruttamento della manodopera ed intermediazione illecita con conseguente denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Analogamente il Commissariato di Comiso ha proceduto ad appositi controlli nelle aziende agricole del territorio casmeneo ed in particolare ad una azienda tenuta sotto osservazione per la coltivazione, raccolta e successiva lavorazione di “cannabis sativa” in serre. In questa circostanza, per maggiori approfondimenti, alcuni di loro sono stati sentiti presso gli uffici del Commissariato e grazie alle dichiarazioni rese sono emersi profili di reità anche in capo a questo datore di lavoro in termini di sfruttamento della manodopera, con conseguente denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per aver utilizzato manodopera “sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno”. Nel complesso sono state identificate numerose persone in maggioranza stranieri e verificate le composizioni organiche delle società di coltivazione diretta in impianto di serra.