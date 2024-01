Cappotta pickup sulla Modica-Scicli, nel tratto solito degli incidenti

Modica - Incidente autonomo intorno alle 13 di oggi lungo la strada provinciale Modica-Scicli via Sorda. Un pickup furgonato si è ribaltato mentre da Scicli si recava a Modica. L'asfalto reso viscido dall'abbondante pioggia, e -si teme- l'alta velocità, hanno fatto cappottare il mezzo pesante in un tratto di strada tristemente noto per gli incidenti stradali. Segno che in quel punto c'è qualcosa che non va, tra viziosità e scarsa abrasività dell'asfalto.

Risale all'8 novembre scorso un altro terribile incidente, nello stesso indentico sito, in cui una Maserati ha fatto cappottare una Lancia Y investendo una Ford Focus. Qui l'articolo su quel sinistro terribile.