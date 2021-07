Scicli - Incidente stradale autonomo stamane in via Guadagna, sulla provinciale strada Scicli-Modica via Ispica. Un giovane di 19 anni di Scicli, alla guida di una Renault Clio, ha cappottato.

Ferito il conducente del mezzo, trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto la Polizia Municipale.