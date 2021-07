Scicli - Nella notte tra giovedì e venerdì una Fiat 500 di colore rosso è cappottata in un campo incolto in contrada Santa Rosalia, lungo la vecchia provinciale Scicli-Sampieri via Bruffalori, la Sp40. La persona alla guida è uscita con le sue gambe dall'auto. Da Sampieri si stava recando a Scicli quando ha preso in velocità la curva che immette nel rettilineo che conduce a Villa Ruben, ribaltandosi in maniera paurosa.

Notizia in aggiornamento.