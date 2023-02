Cappotta una Cupra, muoriono un uomo e una donna

Un uomo e una donna hanno perso la vita in un tragico incidente autonomo che si è verificato intorno alle 15.15 sull'Autostrada A20 Messina-Palermo. Un'auto Cupra Formentor si è schiantata ad alta velocità contro un muro di contenimento, ribaltandosi. Come comunicato dal Cas, l'incidente è avvenuto in direzione Palermo, al km 16.900, subito dopo la galleria Telegrafo. Le forze dell'ordine sono sul posto per cercare di capire cosa abbia causato l'incidente e per prestare il necessario soccorso con il supporto delle squadre di sorveglianza di Autostrade Siciliane.

Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un incidente autonomo.