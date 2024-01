Cappotta una Nissan Qashqai in via Zama a Ragusa

Ragusa - Alle 14.14 di oggi, in seguito a uno scontro fra due mezzi, un'auto è cappottata in via Zama a Ragusa. Qui una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta all'angolo con la via Teocrito in un incidente stradale in cui si è capovolta una Nissan Qashqai.

Il personale del Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area e ha aiutato i soccorritori del 118 a trasferire sulle barelle gli occupanti della Qashqai. Illesi gli occupanti dell'Audi A3 con cui la Nissan si è scontrata. Sul posto i Vigili urbani per i rilievi.