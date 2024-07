Cappotta una Renegade sulla strada per Scoglitti

Vittoria - Incidente sullo stradale per Scoglitti, la Sp 31. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi al curvone della morte, chiamato così per la sua pericolosità in discesa e per i numerosi incidenti mortali che si sono verificati lungo l'arteria viaria. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118. Ferite lievi per l’occupante di un Suv che si è ribaltato su un fianco. L’incidente è stato autonomo. Rilievi a cura della Polstrada.