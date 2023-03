Capretta precipita in un dirupo, salvata dai vigili del fuoco

Monterosso Almo - Alle 12.16 di ieri mercoledì 8 marzo, l’allevatore di un gregge di pecore e capre ha richiesto l’intervento di personale Vigilfuoco per il recupero di una capretta precipitata in un dirupo, rimasta viva ed integra. La sala operativa ha disposto l’invio di una prima squadra che avendo visionato i luoghi ha richiesto l’intervento di personale specializzato in tecniche S.A.F. (speleo alpinistiche fluviali).

Utilizzando le attrezzature in dotazione, il personale vincolato alle corde ha raggiunto l’ovino che si trovava nella scarpata, a circa 6 metri dal piano di calpestio. La capretta è stata restituita al legittimo proprietario.

La squadra, composta complessivamente da 9 unità con tre mezzi, è rientrato in sede alle 15.32.