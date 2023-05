Carabiniera di 23 anni muore in un incidente in auto, lascia un bimbo. FT

Ferrara - Incidente mortale l'11 maggio, su via Modena nei pressi della curva per Renazzo a Cento, nel Ferrarese. A perdere la vita nello scontro tra due auto è stata Emily Vegliante, una 23enne originaria della Campania, carabiniera in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Lascia un figlio piccolo.

Ferito gravemente il conducente (anche lui carabiniere) del veicolo, su cui la ragazza viaggiava come passeggera, ed anche l'uomo a bordo dell'altra vettura coinvolta.

A scontrarsi sono state una Fiat Punto e una Peugeot: oltre ai due carabinieri, è rimasto coinvolto un cinquantenne, che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Cento. Il carabiniere coinvolto lotta tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot guidata dall'uomo ha sbandato improvvisamente, finendo sulla corsia opposta, sulla quale viaggiavano i carabinieri a bordo della Punto, che essendo un vecchio modello era sprovvista di airbag e altri sistemi moderni di protezione.

La comunità di Solopaca, piccola cittadina della provincia di Benevento, è in lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa di Emily Vegliante, carabiniera di 23 anni morta in un incidente stradale a Cento, in provincia di Ferrara: originaria del Sannio, la militare prestava però servizio a San Giovanni in Persiceto, nella provincia di Bologna. Dopo la tragedia, il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione ha voluto esprimere alle famiglie il cordoglio di tutta l'amministrazione: "Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono al dolore delle famiglie Vegliante e Tammaro per la tragica perdita della cara Emily" si legge sulle pagine social del Comune di Solopaca.