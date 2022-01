Carabiniere e ciclista salvano una donna dal suicidio

Palermo - Un ciclista e un carabiniere libero dal servizio hanno salvato la vita, la mattina di Capodanno, a una donna pronta a gettarsi dal belvedere di Monte Pellegrino, a Palermo. La notizia è stata diffus aai media soltanto stamane.

Il ciclista stava salendo i tornanti quando ha visto la donna in piedi sul muro del belvedere. Nel frattempo, il carabiniere passava di lì in auto con la sua famiglia. I due sono riusciti a fermare la donna e, dopo averla rassicurata, il militare l'ha accompagnata, con la propria auto in ospedale per affidarla alle cure del personale sanitario.