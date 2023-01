Carambola di auto sulla provinciale Modica-Rosolini: quattro feriti

Modica - E' di quattro feriti, non gravi, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella serata di sabato sulla provinciale Modica-Rosolini. L’incidente ha coinvolto quattro auto: due, una Golf e una Opel Astra, che viaggiavano in direzione Modica, e due auto che viaggiavano in direzione Rosolini, una Peugeot 308 e una Opel Astra.

Lo scontro si è verificato lungo un rettilineo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 di Modica che ha trasferito poi i quattro feriti al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica.

Per i rilievi sull’incidente sono intervenuti i carabinieri di Rosolini.