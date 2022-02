Carlentini, Sr - Tragedia in mattinata a Carlentini, nel Siracusano, dove un 71enne, Antonio Calabrò, si è tolto la vita in casa sparandosi un colpo di pistola alla testa : i soccorsi, allertati dai vicini, hanno trovato il pensionato già morto, riverso in una pozza di sangue in camera da letto.

I carabinieri di Augusta stanno interrogando parenti o conoscenti, per ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’anziano e i motivi che l'avrebbero indotto all'estremo gesto.