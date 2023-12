Carmelo Impellizzeri muore in moto, lutto a Militello

Lentini, Siracusa - È sotto shock la comunità di Militello Val di Catania per la morte di Carmelo Impellizzeri, 25 anni, deceduto oggi in seguito a un violento scontro tra la sua moto e una Ford Focus lungo la statale 385 che costeggia la discarica di Lentini.

Carmelo era uscito in moto con alcuni amici motociclisti che hanno assistito all'incidente. Il giovane a bordo della moto avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi frontalmente con la macchina condotta da un 38enne di Lentini.

Il papà di Carmelo è un agente della polizia locale dipendente del Comune di Militello. "Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale e i Dipendenti comunali si uniscono al dolore delle Famiglie Impellizzieri - Lo Faro porgendo le più sentite condoglianze al Dipendente comunale Operatore Polizia Stradale Impellizzieri Giovanni per la tragica dipartita del Figlio Carmelo", si legge in una nota del Comune che ha annullato gli spettacoli natalizi in programma stasera.