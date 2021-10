Pozzallo - Commozione palpabile questa mattina, nella chiesa della Madonna del Rosario, per il funerale di Carmelo Natalino Vicari: il 26enne morto esattamente una settimana fa in un drammatico incidente, scontrandosi in moto con un’automobile sulla Modica-Pozzallo.

Lascia la moglie e due figli, di cui uno piccolissimo. Si dovranno attendere almeno 60 giorni per l’esito dell'autopsia, disposta nonostante la chiara dinamica del decesso ed effettuata l’altroieri sul corpo del ragazzo.