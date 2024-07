Caso Angelo Onorato, si avvalora l'ipotesi del gesto volontario

Palermo - Prende sempre più corpo l'ipotesi che l'imprenditore palermitano Angelo Onorato si sia suicidato. Le analisi della polizia scientifica sulla fascetta di plastica da elettricista che avrebbe provocato lo strangolamento non hanno rivelato altri Dna oltre quello del marito dell'eurodeputata Francesca Donato e dei soccorritori accorsi, senza poter far nulla, in quel drammatico pomeriggio del 25 maggio, quando fu ritrovato senza vita all'interno della sua Suv a Palermo.

Da allora gli inquirenti non hanno lasciato alcuna «pista» compiendo accertamenti di ogni genere: da quelle patrimoniali a quelle sulla sfera personale dell'uomo. Sino a oggi però non è stato rintracciato il movente per cui l'uomo potrebbe aver scelto di suicidarsi stringendosi una fascetta di plastica da elettricista al collo.

La tesi del suicidio, però, è sempre stata rifiutata dai familiari di Onorato. A trovare il corpo dell'imprenditore erano state la moglie e la figlia che, preoccupate non vendendolo rincasare, l'hanno rintracciato attraverso il cellulare.