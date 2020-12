Catania, 29enne ucciso dal Covid: aumentano i giovani gravi ricoverati

Catania - Dopo il caso di Samuel Garozzo, il 29enne stroncato una settimana fa dal Coronavirus, è allarme all’ospedale Garibaldi. Il trasferimento al centro di Rodolico e la terapia a base di cortisonici ed eparina non si era rivelata sufficiente a recuperare i polmoni del ragazzo – che non soffriva di alcuna patologia pregressa – ormai irrimediabilmente compromessi dall’infezione. Da allora è in preoccupante crescita il numero di giovani che arrivano in pronto soccorso dalla provincia del capoluogo etneo, con sintomi simili: affaticamento, respiro grosso e dolori al petto.

Tra gli altri, attualmente ci sono un 23enne, un 31enne e un atleta di 44 anni ricoverati in reparto in condizioni molto gravi. Quest’ultimo è Maurizio Giustolisi, uno sportivo della Fidal piuttosto noto, anche lui senza altre patologie associate, per cui si sta cercando disperatamente un donatore di plasma iperimmune. Il fatto che il Covid-19 stia colpendo, e pesantemente, categorie reputate finora a bassissimo rischio, allarma non poco i medici: “Il virus sta modificando la sua patogenicità e il target – dice a LiveSicilia Carmelo Iacobello, direttore delle Malattie infettive del Cannizzaro -. All’inizio era sopra gli 80 anni, adesso colpisce con maggiore virulenza i soggetti compresi tra i 50 e i 70 anni: si sta abbassando l’età media dei pazienti e speriamo di fermarci qui”.