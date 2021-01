Catania, a Capodanno spara dal balcone e posta immagini su TikTok

Catania - Un colpo, due, poi ricarica la pistola e ricomincia. Così un ragazzo festeggia la notte di Capodanno: spara con una pistola dal balcone di casa e posta le immagini su TikTok. Sotto, per la strada, brillano le luminarie della festa, dalle case si vedono altre luci colorate e il ragazzo continua a sparare. I colpi risuonano per tutta la via.