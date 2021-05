Catania, auto contromano all’improvviso: il VIDEO della dash cam

Catania - Il video è stato girato la settimana scorsa ma diffuso solo ieri dall’utente Rosario Diamante sul proprio profilo Facebook, dopo i recenti e drammatici incidenti stradali verificatisi in diverse province della Sicilia. “Ormai sulle strade non vige più alcuna regola” denuncia allegando il video, in cui ha correttamente inciso data e luogo dell’episodio e auto-censurato con un beep l’improperio rivolto all’autista che gli sfreccia accanto contromano. La ripresa è stata effettuata mediante Dash Cam montata sull'auto.