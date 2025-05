Catania, auto sfonda vetrina del negozio Adidas in via Umberto. Travolti due ragazzi

Catania - Una macchina oggi pomeriggio ha sfondato la vetrina del negozio Adidas di via Umberto, a Catania. Dietro il sinistro dovrebbe esserci un malore del conducente. L’uomo ha perso il controllo e in quel momento si trovava in compagnia della moglie. Per i due non ci sono state conseguenze gravi. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi che in quel momento transitavano lungo l’arteria in scooter. Per loro è stato necessario il trasferimento in ambulanza in ospedale.

Sul posto vigili urbani e polizia di Stato.