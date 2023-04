Catania, barricato in casa per ore si è arreso alla polizia

Catania - Si è arreso dopo un sabato pomeriggio di panico, Concetto Trippa, l’uomo di 33 anni che in viale San Teodoro a Librino, al civico 3, si è barricato in casa e esploso vari colpi di pistola. Le trattative con la polizia hanno evitato il peggio. Secondo quanto si è appreso temeva di essere stato avvelenato ed era in forte stato di disagio psicofisico. A fare intervenire gli agenti e personale del 118 era stata sua madre allarmata dopo avere ricevuto una sua chiamata in cui le diceva che era solo a casa e che stava molto male. L’uomo sarebbe in condizioni psicofisiche alterate.

News Correlate Cronaca Catania, uomo si barrica in casa e spara sulla strada