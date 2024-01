Catania, beccato mentre smontava il faro da una Smart

Catania - I carabinieri hanno arrestato un catanese di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato intorno alle 2.30, mentre una pattuglia svolgeva un servizio di controllo in via Del Principe, a Catania. Durante la perlustrazione, gli agenti hanno notato un individuo, impegnato dietro una Smart For Two parcheggiata a lato della strada.

