Catania, bimbo di tre anni annega nella piscina di casa

Santa Venerina, Catania - Un bambino di tre anni è annegato dopo essere caduto in una piccola piscina di casa a Santa Venerina, nel Catanese. Il piccolo era in compagnia di un'amichetta mentre la nonna materna era a pochi metri in cucina. È annegato in pochi centimetri d'acqua. Quando la donna si è accorta dei bambini in difficoltà il nipote era già grave. Sul posto sono intervenuti medici del 118 e i carabinieri per le indagini. La Procura di Catania ha disposto l'autopsia e ha indagato la nonna del bambino per omicidio colposo come atto dovuto per potere eseguire l'accertamento medico legale come incidente probatorio.

La tragedia

Tragedia questo pomeriggio a Santa Venerina dove un bimbo di appena 3 anni è annegato nella piccola piscina di casa della nonna materna, in via Passopomo. Il piccolo che si chiama Samuele, secondo quanto si è appreso, è morto mentre stava facendo il bagno con una amichetta in una piccola piscina fuori terra. Sarebbe annegato in pochi centimetri di acqua. Fatale la distrazione degli adulti che erano in quel momento nei pressi della piccola piscina di casa. Vani i soccorsi dei familiari che lo hanno afferrato mentre era in acqua, purtroppo ormai privo di sensi e in gravi condizioni. Il bambino sarebbe deceduto poco dopo.

Inutili i soccorsi

Vano si è rivelato anche l’intervento dei sanitari del 118 accorsi in via Passopomo con due ambulanze. Inutili i vari tentativi di rianimazione. Sulla tragedia la procura di Catania ha aperto un’inchiesta, il magistrato inquirente ha disposto l’autopsia sul corpicino del bambino. La nonna del bambino è indagata per omicidio colposo come atto dovuto perpotere eseguire l’accertamento medico legale come incidente probatorio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Giarre.