Catania, botte da orbi in via Plebiscito VIDEO

Catania - Girano in queste ore sui social le immagini di una mega rissa a colpi di sedie e tavolini scoppiata nel weekend scorso in via Plebiscito, nel centro storico del capoluogo etneo. A scatenarla sarebbe stato un residente nel quartiere che - infastidito dal fumo delle braci di un chiosco e dalla confusione creata dagli avventori sotto casa - avrebbe prima litigato con la proprietaria del locale e poi, non avendo ottenuto soddisfazione, iniziato a scagliare bottiglie di vetro contro i clienti, centrando pure la donna messasi in mezzo per provare a placare gli animi. A quel punto amici e parenti della titolare sono intervenuti scatenando un parapiglia generale. Ad avere la peggio l'abitante della zona che era andato a protestare, colpito con tavoli, sedie e spranghe da numerose persone.