Catania, carambola di auto nel tunnel. FOTO

Catania - Incidente automobilisti nel tunnel di viale Mediterraneo a Catania in direzione via Vincenzo Giuffirda. Almeno due i mezzi coinvolti, sono intervenute due ambulanze, oltre alle forze dell'ordine per mettere ordine nella circolazione, andata subito in tilt. Diversi chilometri di coda si sono infatti formati sulla cosiddetta A18 Dir in entrata a Catania.

Le auto coinvolte si sarebbero dapprima toccate e avrebbero poi innescato una carambola all'interno del tunnel sbattendo sullo spartitraffico in cemento.

Uno dei feriti è stato trasportato al Cannizzaro: è un uomo che proveniva da Messina.