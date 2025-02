Catania, chiuso dai Nas un bar-ristorante in centro: 30 chili di cibo sequestrati

Catania - Trenta chili di alimenti in cattivo stato di conservazione sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri del Nas in un bar-ristorante dl centro storico di Catania. Per questo, i militari hanno sospeso l’attività e denunciato il titolare. Durante il controllo, i carabinieri hanno accertato che parte degli alimenti erano stati sottoposti a processo di congelamento e lasciati a diretto contatto con il ghiaccio che si era formato all’interno dei congelatori.

Gli alimenti, trovati in un’area non autorizzata sanitariamente, seppure fossero stati acquistati freschi, erano mescolati tutti insieme e senza idonei involucri di copertura.