Francofonte, Siracusa - Ragusanews pubblica il video in timelapse realizzato da Contrada Santa Domenica, tra Vizzini e Francofonte, che riprende gli incendi divampati a Catania il 30 luglio, ieri.

Gli incendi si sono protratti per tutta la notte. La tecnica del Timelapse evidenzia come il forte vento proveniente da ovest alimenti i roghi che si espandono.

L'autore del video è Gianni Tumino.