Catania, dalla rissa social alla strada: 26enne in rianimazione VIDEO

Catania - I Carabinieri di Aci Sant'Antonio hanno denunciato 13 persone tra i 20 e i 56 anni, responsabili a vario titolo di una violenta rissa scoppiata la sera dello scorso 29 marzo nella quale avuto la peggio un 26enne, tutt'ora ricoverato in terapia intensiva, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al Cannizzaro, nel capoluogo etneo. I militari hanno sequestrato 2 mazze da baseball, 1 sfollagente e 1 catena utilizzati durante la rissa, individuando una telecamera utile alla ricostruzione dei fatti, le cui immagini sono allegate in fondo. Altre denunce potrebbero scattare nelle prossime ore: sono tuttora in corso infatti gli accertamenti per identificare altri partecipanti.

Tutto è nato da un 20enne di Acireale che sul social network Houseparty aveva iniziato un'animata discussione con un 16enne di Aci Catena, accusato di essersi imbucato nella “stanza virtuale” dove il primo stava messaggiando con degli amici. Insulti e minacce, anche audio e video, sono proseguiti su Instagram finché un utente ha invitato il ragazzo a “chiarire” la situazione dandosi appuntamento in strada: tramite un appuntamento. Dopo aver preso accordi telefonici circa, il 20enne recatosi i suoi genitori, uno zio e tre amici all’orario stabilito sul luogo dell’incontro, è stato oggetto di una vera e propria imboscata da parte di numerosi soggetti che, armati di oggetti contundenti, hanno scagliato addirittura una transenna stradale contro il gruppo di "avversari".