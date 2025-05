Catania, due motociclisti si scontrano ai Due Obelischi, sono morti

Catania - Incidente mortale a Catania in via Due Obelischi dove hanno perso la vita due motociclisti che pare non indossassero il casco: entrambi sono deceduti. Uno dei due è morto sul colpo: aveva 32 anni e pare fosse il titolare di un panificio fra via Santa Sofia e via Simili. Il secondo centauro, di 65 anni, è stato trasportato in ospedale, operato d’urgenza e poi ricoverato in Rianimazione, ma nella notte è spirato.