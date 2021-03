Catania, esce dal coma dopo 3 mesi di Covid: le lacrime di gioia VIDEO

Catania – “Questo balletto non è un semplice balletto, è un Inno alla Vita – scrive il deputato 5 Stelle Dedalo Pignatone, condividendo il video sul proprio profilo Facebook -. Maurizio “Jack” Giustolisi, 45 anni, di Catania, era da 3 mesi in coma. Aveva contratto il Covid, poi si era aggravato e i medici erano stati costretti a intubarlo. Ora si è risvegliato e per la gioia medici e infermieri hanno iniziato a ballare sulle note di “Oh Happy Days”. Jack, maratoneta nella vita ce l’ha fatta, ha vinto la sua gara contro il virus. La mia gratitudine a tutto il personale sanitario che, ogni giorno, combatte infondendo in ogni cittadino la speranza che ne usciremo!”. Alla ripresa ha contribuito una gara di solidarietà a donare il plasma scattata nel capoluogo etneo grazie a un caro amico.