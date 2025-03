Catania, i due morti dell'incidente in moto sono Edoardo Distefano Cristian Gargano

Catania - Incidente mortale stanotte in via Trieste a Catania, quasi all’angolo con via Monfalcone. A perdere la vita due ragazzi, un catanese di 24 anni, Edoardo Distefano, e un romano di 25, Cristian Gargano (a sinistra e a destra nella foto). Intorno all’1.30, a bordo di una moto di grossa cilindrata si sono schiantati contro un’auto parcheggiata sulla strada. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa dell’alta velocità. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e vigili urbani per i rilievi.

News Correlate Incidente nella notte in via Trieste a Catania: morti due giovani

I due si trovavano a bordo di una Honda Africa Twin.

Il conducente (Distefano), avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, che procedeva probabilmente a velocità sostenuta, finendo la sua corsa contro una Toyota Yaris, regolarmente parcheggiata in strada. Entrambi i giovani sarebbero stati privi di casco. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso ed il personale della questura di Catania